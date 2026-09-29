Названы пять инфекций, вызывающих большинство видов рака

The Lancet Oncology: ВПЧ и гепатит B входят в число причин рака

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]

Примерно 12% всех новых случаев онкологических заболеваний в мире имеют инфекционную природу. Подавляющее большинство таких диагнозов связано с пятью возбудителями. Об этом сообщается в публикации журнала The Lancet Oncology.

Согласно представленным данным, лидирующую позицию занимает бактерия Helicobacter pylori. Этим микроорганизмом инфицирована примерно половина жителей Земли. Бактерия провоцирует хроническое воспаление и повреждает слизистую оболочку желудка, что увеличивает вероятность развития рака.

Аналогичную угрозу представляет вирус папилломы человека. Отдельные типы этого вируса способны вызывать рак шейки матки и ряд других злокачественных новообразований.

Помимо этого, исследователи выяснили, что порядка 2 процентов случаев онкологии связаны с вирусом гепатита B. В число основных возбудителей также включены вирус Эпштейна — Барр и вирус гепатита C.

В материале отмечается, что для ВПЧ и гепатита B разработаны вакцины, а H. pylori поддается выявлению и лечению. Профилактика и своевременная терапия инфекций способны одновременно снижать риск развития некоторых видов рака, подчеркнуло издание.

Ранее онколог Иванов сообщил, что за частыми инфекциями может скрываться лейкоз.

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