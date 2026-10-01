Ученые выявили витамин, который влияет на возможность возникновения серьезных болезней сердца и сосуда

Ученые Хунаньского университета китайской медицины проанализировали данные 27 исследований и выявили связь между уровнем витамина D в крови и риском ишемической болезни сердца. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи изучили, как содержание витаминов, антиоксидантов и жирных кислот соотносится с вероятностью развития этого заболевания. Выяснилось, что у людей с более высоким уровнем 25(OH)D — основного показателя обеспеченности организма витамином D — риск ишемической болезни сердца оказался примерно на 21% ниже. Похожая закономерность обнаружена для каротиноидов: их повышенная концентрация в крови связана со снижением риска на 36%.

Среди жирных кислот потенциально благоприятную связь ученые отметили для линолевой кислоты. Напротив, высокие уровни пальмитиновой и дигомо-гамма-линоленовой кислот ассоциировались с повышенным риском. Однако авторы подчеркивают: результаты не доказывают, что витамин D или каротиноиды напрямую защищают сердце. Речь идет лишь о статистической связи, а не о причинно-следственной зависимости.

Ученые призывают не рассматривать полученные данные как основание для бесконтрольного приема добавок. Дальнейшие исследования должны уточнить, может ли коррекция уровня этих веществ реально снижать заболеваемость. Пока же сбалансированный рацион и наблюдение у врача остаются основными рекомендациями для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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