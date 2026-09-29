Полотенце вместо таблеток: невролог раскрыла способ снизить давление

Простое упражнение с полотенцем может снизить давление примерно на семь пунктов. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам врача, нужно свернуть полотенце в жгут и в течение двух минут сжимать его примерно на 30% от полной силы. Затем — минутный перерыв. И так еще три раза, меняя руки. Питс назвала такой тип упражнений изометрическим. Суть в том, что мышцы сначала напрягаются без движения, а затем расслабляются — и давление падает.

Эффект быстрый, но кратковременный. Поэтому гипертоникам врач советует выполнять упражнение не менее трех раз в неделю по восемь минут. Это не заменит лекарства, но как дополнительная мера может помочь.

Ранее стало известно, что ученые нашли чай, который чистит сосуды и снижает холестерин.