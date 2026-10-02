Врач развеяла главный страх посетителей общественных туалетов

Мысль подхватить сифилис или ВИЧ в общественном туалете пугает многих. Но, по словам врача, это не более чем миф. Об этом сообщает Life.

Специалист объяснила: чтобы заразиться ИППП, должны совпасть три условия — живой возбудитель, достаточная доза и поврежденная кожа. Такое сочетание встречается только при половом контакте. В бассейне, сауне или на сиденье унитаза — никогда. Возбудители сифилиса, гонореи, хламидиоза и ВИЧ плохо выживают вне организма. В воде их убивает хлор, а если микроб и попадает в бассейн, он просто растворяется в огромном объеме. Температура, кислотность и солевой состав воды для заражения не подходят.

На сухой и холодной поверхности унитаза вирусы гибнут быстро. К тому же кожа бедер и ягодиц, которая соприкасается с сиденьем, для таких инфекций практически непроницаема. Так что бояться общественных мест не стоит.

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