Ученые развеяли миф о пике мужской активности в 20 лет

Мужская сексуальная активность достигает пика не в 20 лет, а примерно к 40 годам и остается высокой до 60. Об этом сообщает журнал Men's Health.

Психолог Тойво Аавик и уролог Джадсон Брандейс развеяли популярный миф. Принято считать, что либидо напрямую зависит от уровня тестостерона. Но, по словам Аавика, прямой связи здесь нет. После 30 лет количество мужских гормонов постепенно снижается, и логично было бы предположить, что вместе с ним падает и влечение. Однако данные показывают обратное: сексуальная активность сохраняется на высоком уровне, несмотря на снижение тестостерона.

Аавик уточнил: если либидо было низким в 20 лет, оно не вырастет к 40. Речь о том, что влечение не исчезает с годами. Брандейс подтвердил: эректильная дисфункция может возникнуть при нормальном уровне гормона, а может и не появиться при низком. Эти состояния часто путают, потому что они существуют одновременно. Но причины у них разные: проблемы с потенцией могут объясняться нарушением работы сердечно-сосудистой системы, а низкий тестостерон — плохим образом жизни. Так что не стоит списывать все на возраст. Мужское здоровье — это не только гормоны, но и общее состояние организма.

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