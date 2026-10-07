«Не раздувать слухи»: инфекционист объяснила, почему россиянам рано бояться чумы

Россиянам не стоит делать выводы о возможном распространении чумы на основании сообщений в СМИ и социальных сетях, о ситуации необходимо судить исключительно по официальным данным Роспотребнадзора, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-инфекционист, профессор Елена Мескина.

«С заболеваемостью чумой нужно ориентироваться только на официальные данные Роспотребнадзора», — подчеркнула специалист.

По словам Мескиной, сам факт того, что человек заболел пневмонией и при этом работал в учреждении, связанном с особо опасными микроорганизмами, еще не означает, что заболевание вызвано чумой. Пневмония может развиться по множеству других причин, поэтому между двумя обстоятельствами нельзя автоматически проводить причинно-следственную связь.

При этом сама чума действительно относится к опасным инфекционным заболеваниям. По словам врача, при подозрении на такую инфекцию специалисты не оставят ситуацию без внимания.

«Если вдруг что-то случается, то Роспотребнадзор всех на уши поднимает и принимает все необходимые меры. Они не только проводят свои противоэпидемические мероприятия, но и направляют специалистов, если появляется что-то подозрительное», — рассказала Мескина.

В частности, при необходимости специалисты будут выяснять возможные источники инфекции и проводить соответствующие исследования в природных очагах, включая мониторинг животных — грызунов и других представителей фауны, которые могут участвовать в циркуляции возбудителя.

«Роспотребнадзор в обязательном порядке принимает все необходимые меры согласно законодательству Российской Федерации и правилам по контролю этой инфекции. Если вдруг появляется подозрительная ситуация, ее просто так не спускают», — подчеркнула врач.

Мескина призвала россиян не делать преждевременных выводов и не распространять неподтвержденную информацию.