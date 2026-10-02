Три привычки, которые убивают почки: врач назвал главные угрозы

Онкоуролог Сысоев назвал три главные угрозы для здоровья почек

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Курение, ожирение и артериальная гипертония — главные угрозы здоровью почек. Об этом сообщает Lenta.ru.

Статистика неутешительна: рак почки диагностируют все чаще. И во многом это связано с образом жизни. Курение бьет по почкам не хуже, чем по легким. Никотин и другие токсины из табачного дыма повреждают ДНК клеток, а со временем это может привести к опухоли. У заядлых курильщиков — тех, кто выкуривает пачку в день — шансы заболеть вдвое выше, чем у тех, кто не курит.

Ожирение — вторая угроза. У мужчин с лишним весом риск выше на 63%, у женщин — почти вдвое. Замыкает тройку гипертония: у людей с повышенным давлением вероятность рака почки в 1,7 раза больше.

Так что если вы курите, имеете лишний вес или проблемы с давлением — это повод задуматься. Почки не болят, пока не становится поздно. А профилактика проста: бросить курить, следить за весом и держать давление под контролем.

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