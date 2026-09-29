Термостабильный ликопин: диетолог раскрыла пользу томатной пасты

Ликопин — это природный органический пигмент, который придает овощам и фруктам красный или розовый цвет и одновременно служит мощным защитником нашего организма. О его уникальных свойствах в интервью радио Sputnik рассказала диетолог и нутрициолог Зоя Богданова.

По ее словам, это вещество нейтрализует свободные радикалы, защищая клетки от повреждения и старения. В отличие от многих витаминов, ликопин не синтезируется в организме человека — мы можем получить его только с пищей. И здесь кроется главный секрет: пигмент обладает редкой термостабильностью. Если витамин С и ароматические вещества при нагревании разрушаются, то ликопин, напротив, только усиливает свои полезные свойства. Именно поэтому томатная паста, соусы и термически обработанные томаты считаются даже более ценным источником, чем свежие плоды. Помимо томатов, ликопин содержится в арбузах и гуаве, но именно томатные продукты остаются лидером по его концентрации.

Однако, чтобы получить максимальную пользу, недостаточно просто съесть помидор. Ликопин — жирорастворимое вещество, и для его усвоения необходимы жиры. Диетолог рекомендует добавлять к томатам немного орехов, сыра, сливочного или оливкового масла. Такое сочетание обеспечивает идеальную «инъекцию» ликопина и служит эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Суточная норма этого пигмента составляет всего 5 мг, но восполнить ее проще, чем кажется. Достаточно включить в рацион одну столовую ложку томатной пасты, 100 граммов арбуза или 150–200 граммов свежих, спелых красных помидоров. При этом важно помнить: ликопин не накапливается впрок, поэтому продукты, богатые им, должны присутствовать на столе регулярно.

По мнению медика, регулярное употребление ликопина снижает риск развития атеросклероза, инфарктов и инсультов, замедляет окислительный стресс и поддерживает молодость кожи. Исследования также указывают на его роль в профилактике некоторых видов рака, особенно предстательной железы. Таким образом, ликопин — это не просто краситель, а доступный и эффективный инструмент для укрепления организма. Он не требует дорогих добавок или экзотических продуктов: обычные томаты, арбузы и даже томатная паста способны обеспечить нас этим ценным веществом. Главное — знать, как правильно его «подать» организму, добавляя немного жира.

Итог, который подводит диетолог, прост: ликопин — уникальный природный антиоксидант, который не разрушается при нагревании, а только выигрывает от него. Чтобы получить суточную норму, достаточно ежедневно съедать немного томатов, арбуза или пасты с каплей масла. Это не сложно, но приносит огромную пользу сердцу и сосудам. Включив эти продукты в свой рацион, вы делаете ставку на долголетие и активность без лишних усилий.

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