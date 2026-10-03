Осенью начали чаще бегать в туалет: уролог назвала причины, которые нельзя списывать на холод

С приходом холодов некоторые люди замечают, что стали чаще бегать в туалет, и списывают все на погоду. Переохлаждение способно временно увеличить выведение жидкости, однако за учащенным мочеиспусканием могут стоять и совершенно другие причины от цистита до проблем с предстательной железой или повышенным уровнем глюкозы. Врач-уролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Кузьмина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда осенние походы в туалет не стоит считать безобидной реакцией на холод.

При охлаждении организма происходит перераспределение кровотока: периферические сосуды сужаются, а центральный объем циркулирующей крови увеличивается. В результате почки могут активнее выводить жидкость. Это явление называется холодовым диурезом. Поэтому после прогулки в холодную погоду человек действительно может чаще захотеть в туалет. Однако, по словам уролога, сам по себе холод не вызывает инфекционный цистит.

«Чаще он связан с воспалением мочевого пузыря, нередко бактериальной природы. Поэтому после переохлаждения человек может заметить более частые позывы, но автоматически связывать это с инфекцией неправильно», — объяснила Кузьмина.

При цистите обычно возникают частые императивные позывы, однако мочи при этом выделяется немного. Характерными признаками также могут быть жжение или боль при мочеиспускании, изменение цвета мочи и появление крови. У мужчин причиной учащенного мочеиспускания могут стать заболевания предстательной железы. Например, при доброкачественной гиперплазии простаты нередко появляются ослабление струи, затруднение начала мочеиспускания, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря и ночные походы в туалет.

«При сахарном диабете механизм другой: повышенный уровень глюкозы увеличивает выведение жидкости почками», — рассказала врач.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Илья Попов ]

Именно поэтому важно обращать внимание не только на то, сколько раз человек сходил в туалет, но и на то, сколько мочи при этом выделяется. Частые позывы с небольшими порциями и образование действительно большого количества мочи могут иметь совершенно разные причины.

По словам Кузьминой, насторожиться стоит, если учащенное мочеиспускание сопровождается болью или жжением, кровью в моче, выраженными императивными позывами, ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря или заметным изменением цвета и характера мочи. Особенно важно не откладывать обращение за медицинской помощью при повышении температуры, ознобе, тошноте, рвоте, боли в пояснице или боку. Такое сочетание симптомов может свидетельствовать о вовлечении верхних мочевых путей и требует медицинской оценки. Есть и ситуация, когда ждать вовсе нельзя — острая задержка мочи, то есть невозможность помочиться.

«Острая задержка мочи является состоянием, при котором необходима неотложная медицинская помощь», — подчеркнула уролог.

При этом универсального количества мочеиспусканий, которое считалось бы нормой абсолютно для всех, не существует. Частота зависит от количества выпитой жидкости, употребления кофеина и алкоголя, температуры окружающей среды, приема препаратов, возраста и состояния здоровья. Если человек обычно мочится шесть-восемь раз в сутки, а затем без очевидной причины стал посещать туалет значительно чаще, стоит разобраться в причине.