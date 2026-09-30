«Копчености — это яд»: врач-уролог объяснил, как нездоровая пища убивает потенцию

Врач Ильин: копчености и фастфуд снижают потенцию у мужчин

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина]

Употребление нездоровой пищи негативно отражается на мужской потенции. Об этом aif.ru рассказал врач-уролог Сергей Ильин.

«Все, что связано с ядом, начиная от алкоголя, снижает потенцию. И все эти копчености — это яд. Кстати, копчености способствуют ракообразованию, снижают иммунный ответ», — сказал он.

Специалист отметил, что аналогичное воздействие оказывает и фастфуд. Даже косвенно такая еда приводит к ожирению, которое, в свою очередь, влияет на трансформацию мужских гормонов.

Ранее уролог Беспрозванный сообщил, что водители до 40 лет чаще страдают от воспаления простаты.

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