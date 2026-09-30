Грецкие орехи улучшают настроение

Ученые связали грецкие орехи с улучшением обмена серотонина

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Ежедневное употребление грецких орехов связано с изменениями обмена серотонина и улучшением настроения у молодых людей. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Ученые провели эксперимент с участием 31 здорового человека, средний возраст — 24 года. Восемь недель добровольцы ежедневно съедали по 40 граммов грецких орехов, а затем столько же времени сидели на рационе без них. Результат оказался любопытным: после «орехового» периода у участников снизился общий показатель нарушений настроения. Параллельно в моче вырос уровень 5-HIAA — продукта распада серотонина. Чем сильнее был этот рост, тем меньше люди жаловались на усталость и плохое настроение.

Также повысился уровень уролитинов — веществ, которые образуются, когда кишечные бактерии перерабатывают компоненты орехов. Их концентрация тоже коррелировала с 5-HIAA. А вот кортизол, гормон стресса, остался на прежнем уровне. Ученые предполагают, что грецкие орехи могут влиять на обмен серотонина через микрофлору кишечника. Правда, выборка была небольшой — всего 31 человек. Так что выводы предварительные.

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