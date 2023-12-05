Иммунолог Жемчугов пояснил суть вспыхнувшей в Китае очередной пневмонии

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, микоплазменная пневмония, вспышка которой произошла в Поднебесной, вызвана известными возбудителями, против которых имеются методы лечения. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это обычное сезонное явление.

По мнению медика, при этом микоплазменная инфекция слабо поддается лечению антибиотиками, поскольку это что-то промежуточное между бактериями и вирусами.

Он отметил, что данную инфекцию нельзя отнести к карантинной.