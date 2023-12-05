Иммунолог Жемчугов пояснил суть вспыхнувшей в Китае очередной пневмонии
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По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, микоплазменная пневмония, вспышка которой произошла в Поднебесной, вызвана известными возбудителями, против которых имеются методы лечения. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что это обычное сезонное явление.
По мнению медика, при этом микоплазменная инфекция слабо поддается лечению антибиотиками, поскольку это что-то промежуточное между бактериями и вирусами.
Он отметил, что данную инфекцию нельзя отнести к карантинной.