Эспрессо перед штангой: врач предупредила об опасности кофе перед силовыми тренировками

Многие любители фитнеса привыкли верить, что чашка крепкого эспрессо перед подходом к штанге — это секретный ингредиент для рекордов. Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik подтверждает, что в этом есть доля биохимической правды: кофеин действительно блокирует аденозин, снижая чувство усталости, а полифенолы, в частности тригонеллин, стимулируют окисление жиров.

По ее словам, организм действительно начинает использовать напиток как топливо, что полезно для жиросжигания, однако здесь кроется главный подвох для тех, кто хочет выглядеть атлетом. Кофе влияет на внутреннюю скелетную мускулатуру, в то время как современным спортсменам для видимого рельефа нужна поверхностная мышечная масса — так называемая «быстрая мышца», нарастить которую с помощью бодрящего напитка не получится.

Эксперт отметила, что последствия чрезмерной любви к кофе в спортзале могут быть не только неприятными, но и опасными. Если пить по пять-семь чашек в день и при этом забывать о воде, высок риск возникновения судорог, так как напиток активно выводит кальций и обезвоживает ткани. Для роста мышц критически важны микро- и макроэлементы, а кофе создает «палку о двух концах». Кроме того, напиток дает мощную нагрузку на нервную систему, повышая тревожность и вызывая перевозбуждение. У человека возникает опасное ощущение псевдосилы: он выкладывается на тренировке на двести процентов, после чего мышечная ткань, требующая покоя для восстановления, просто не растет, а сам атлет вынужден лежать пластом следующие три дня.

В итоге кофе оказывается не спортивным допингом, а скорее приятным ритуалом. Зоя Богданова отмечает, что кофеманам не обязательно отказываться от привычки — можно выпить чашечку за два-три часа до зала, но для реального сжигания жира и наращивания мышц лучше использовать живые углеводы и обильное питье. Напиток хорошо влияет на печень и помогает пищеварению в конце еды, обладая согревающим эффектом, но на самой тренировке он не закрывает потребности организма. Желаемый быстрый эффект, ради которого люди идут в зал, достигается не стимуляцией нейронов, а правильным питанием и восстановлением, поэтому перед тренировкой лучше отдать предпочтение воде, а эспрессо оставить для утреннего пробуждения.

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