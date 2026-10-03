Россиян предупредили о скрытых опасностях рыбы

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно в беседе с « Лентой.ру » рассказала о скрытых опасностях рыбы. По словам врача, из-за загрязнения водоемов в этом продукте могут накапливаться тяжелые металлы — ртуть, свинец, кадмий — и другие загрязнители, включая диоксины и полихлорированные бифенилы.

Особенно это касается крупных хищных рыб, которые живут долго и находятся на вершине пищевой цепи: тунца, акулы, рыбы-меч, марлина и королевской макрели. Ртуть в форме метилртути является нейротоксином, негативно влияющим на развивающуюся нервную систему. В связи с этим беременным женщинам, кормящим матерям и детям младшего возраста рекомендуется ограничить употребление таких видов. Для снижения риска Сайно посоветовала выбирать более мелкие и быстрорастущие виды: лосось, сардины, треску и минтай.

Кроме того, в мясе рыбы могут присутствовать паразиты, чаще встречающиеся в речной рыбе, например в карповых, но возможные и в морской. Чтобы снизить риск заражения, врач рекомендовала покупать рыбу у проверенных поставщиков и соблюдать правила термической обработки или шоковой заморозки.

Также специалист напомнила, что рыба способна вызывать аллергические реакции — крапивницу, зуд, отек и проблемы с дыханием. Для людей с заболеваниями почек или предрасположенностью к ним избыточное употребление рыбного белка создает дополнительную нагрузку. Врач призвала учитывать эти факторы при составлении рациона.

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