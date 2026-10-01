Кашляющий коллега может заразить вас за один день: как не подхватить ОРВИ в офисе

Один коллега пришел на работу с кашлем, через несколько дней начинают чихать остальные — знакомый многим сценарий в сезон респираторных инфекций. Особенно высок риск заразиться, если проводить рядом с заболевшим много времени в закрытом помещении. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Артем Абраамян рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие меры помогают снизить вероятность инфекции.

«Риск заражения существует, особенно если кашляющий человек находится рядом длительное время в закрытом помещении. Респираторные вирусы передаются преимущественно с частицами, которые выделяются при дыхании, разговоре, кашле и чихании. Чем ближе контакт и чем хуже вентиляция, тем выше вероятность инфицирования», — объяснил Абраамян.

Поэтому пытаться выбрать одну «самую эффективную» защиту не совсем правильно. Проветривание уменьшает концентрацию инфекционных частиц в воздухе, дистанция сокращает вероятность тесного контакта, а хорошо прилегающая маска создает дополнительный барьер. Гигиена рук особенно важна после прикосновения к общим поверхностям и перед тем, как человек касается лица.

При этом конкретные меры особенно важны в разных ситуациях. Если офис плохо проветривается и рядом находится заболевший человек, значение имеют качество воздуха и маска. Если же приходится постоянно пользоваться общими предметами и поверхностями, особенно важна гигиена рук. А вот пытаться компенсировать нахождение рядом с кашляющим коллегой горстью витаминов или лекарств «для профилактики» врач не советует. Принимать препараты на всякий случай — не универсальный способ защититься от ОРВИ.

«Витамины необходимы организму, однако дополнительный прием без установленного дефицита не означает автоматической защиты от респираторных инфекций», — подчеркнул Абраамян.

По словам специалиста, гораздо важнее сочетать доказанные меры профилактики: вакцинацию против инфекций, для которых она рекомендована, достаточный сон, рациональное питание, регулярную гигиену рук и поддержание более чистого воздуха в помещениях.