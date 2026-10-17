«Канцерогенез — часть старения»: превращение клеток в злокачественные начинается после 50 лет

Процесс трансформации нормальных клеток в злокачественные запускается в организме человека после достижения 50 лет. Об этом сообщил главный онколог Москвы и директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

В 2026 году Неделя борьбы с раком молочной железы проводится с 12 по 18 октября.