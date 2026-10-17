«Канцерогенез — часть старения»: превращение клеток в злокачественные начинается после 50 лет
Онколог Хатьков: превращение клеток в злокачественные начинается после 50 лет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Процесс трансформации нормальных клеток в злокачественные запускается в организме человека после достижения 50 лет. Об этом сообщил главный онколог Москвы и директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.
В 2026 году Неделя борьбы с раком молочной железы проводится с 12 по 18 октября.
«Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет — его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%», — заявил специалист.
Хатьков уточнил, что наследственные мутации выступают причиной до 10% всех случаев рака груди, причем треть из них связана с генами BRCA1 и BRCA2. Наличие дефектов в BRCA1 увеличивает вероятность развития заболевания в возрасте до 40 лет до 45–60%, тогда как для носителей мутаций BRCA2 этот показатель составляет 25–40%.
Врач добавил, что при наличии рака груди или яичников у родственниц по материнской либо отцовской линии, а также при наследственных опухолевых синдромах Ли-Фраумени и Коудена в семейном анамнезе целесообразно пройти генетическое исследование и получить консультацию онколога или врача-генетика.
Ранее врач Давыденкова рассказала о поиске лекарства от тройного негативного рака.