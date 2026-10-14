Массаж на курорте — и три месяца боли: чем рискуют туристы в Азии

Из отпуска, проведенного в Таиланде, Китае и других странах Азии, можно привезти не только радостные воспоминания и положительные эмоции, а боли и травмы. Массаж и спа-процедуры, предлагаемые на пляже или в отеле, могут привести к печальным последствиям. Об этом предупредила врач общей практики Елена Костькина.

Туристы нередко выбирают процедуру по цене или совету знакомых, не уточняя квалификацию мастера. По словам доктора, опасны обещания «мгновенно вправить позвонки» сильным давлением, а при иглоукалывании главные риски – инфекция и повреждение нервов.

«Боль, отдающая в руку или ногу, снижение чувствительности, покалывание или слабость — повод срочно обратиться к врачу. Особенно настораживает сочетание боли с онемением, а при внезапной слабости в конечности, нарушении походки или других резких изменениях состояния необходима экстренная медицинская помощь», — сказала Костькина.

Врач пояснила, что интенсивное воздействие при скрытых проблемах со спиной ведет к шейно-плечевому синдрому и воспалению нервных окончаний. Прострелы, онемение пальцев или слабость в руке – это не норма и не усталость, а признаки травмы.

По словам Костькиной, универсального способа быстро восстановиться после неудачной процедуры нет. Она советует не терпеть боль, не пить бесконтрольно обезболивающие и нем более не пытаться исправить ситуацию новыми процедурами.

По словам доктора, разумный подход — главная защита на отдыхе. Она рекомендует выбирать процедуры осознанно: уточнять технику, проверять квалификацию мастера, заранее предупреждать о хронических заболеваниях и не стесняться отказываться от сомнительных предложений. Отдых должен восстанавливать силы, а не становиться началом долгого лечения.