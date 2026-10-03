Музыка вместо таблеток? Врач — о влиянии звука на сердце

Врач Крашкина: медленная музыка снижает пульс и давление

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Бычкова]

Музыка может влиять на частоту сердцебиения и уровень артериального давления. Об этом в интервью «Известиям» сообщила психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Реакция организма зависит от восприятия звука мозгом и возникающих эмоций. Быстрые и громкие композиции способны усиливать возбуждение, ускорять пульс и дыхание, ненадолго повышая давление. Медленная музыка с ровным ритмом чаще способствует расслаблению и снижению частоты сердцебиения.

Эффект также определяется предпочтениями и состоянием человека. Спокойное воздействие могут оказывать классическая и инструментальная музыка, любимые композиции и звуки природы. Регулярное прослушивание расслабляющей музыки, согласно исследованиям, способно немного снижать давление и тревожность, в том числе при гипертонии. При этом она не заменяет лечение.

Крашкина отметила, что музыку можно использовать как дополнение к реабилитации при сердечно-сосудистых заболеваниях, например во время релаксации и дыхательных упражнений. Слишком высокая громкость может вызвать раздражение и дискомфорт.

Ранее диетолог Мухина сообщила, что поздний ужин повышает риск инсульта и гипертонии.

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