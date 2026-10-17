Назван самый агрессивный подтип рака груди

Тройной негативный рак молочной железы входит в число наиболее агрессивных подтипов этого заболевания, поскольку опухоль при нем развивается стремительно. Специалисты продолжают поиск препарата, способного обеспечить эффективный контроль над этой формой болезни. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова .

Как отметила врач, в настоящее время при диагностике учитывается не только размер новообразования, состояние лимфатических узлов и наличие отдаленных метастазов. Дополнительно проводится изучение молекулярно-генетического подтипа опухоли. Всего выделяют пять таких подтипов, и тройной негативный рак считается одним из наиболее опасных.

Ранее самой тяжелой формой заболевания называли рак с экспрессией фактора HER2/neo. Однако для его лечения был разработан препарат, воздействующий на этот фактор, что позволило улучшить контроль над заболеванием.

«Я очень надеюсь, что со временем ключ к тройному негативному раку молочной железы тоже будет найден. Сейчас усилия направлены на то, чтобы найти такое лекарство, которое бы позволило хорошо контролировать данный подтип рака», — сказала Давыденкова.

Ранее маммолог Давыденкова сообщила, что уплотнение без боли может указывать на рак груди.