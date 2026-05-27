Косметолог рассказала о новом поколении антивозрастного ухода

Врач-косметолог и дерматовенеролог Екатерина Анчикова рассказала, что современные anti-age средства все чаще используют компоненты, которые раньше применялись исключительно в профессиональной косметологии. Об этом специалист сообщила в интервью « Газете.Ru ».

По словам эксперта, сегодня особой популярностью пользуются пептиды, экзосомы и PDRN — вещества, направленные не на маскировку возрастных изменений, а на стимуляцию естественных процессов восстановления кожи.

Анчикова отметила, что пептиды стали одними из первых профессиональных компонентов, которые перешли в домашний уход. Эти молекулы помогают клеткам активнее вырабатывать коллаген, поддерживать уровень влаги и снижать воспаление. При этом специалист подчеркнула, что эффект от таких средств развивается постепенно и не сопоставим с результатом инъекционных процедур.

Эксперт также рассказала о растущем интересе к экзосомам — микроскопическим структурам, участвующим в межклеточном обмене. По ее словам, в инъекционной косметологии они демонстрируют выраженный восстанавливающий эффект, однако в составе кремов и сывороток многое зависит от технологии доставки активных веществ через кожный барьер.

Еще одним востребованным компонентом Анчикова назвала PDRN — полидезоксирибонуклеотиды, которые изначально использовались в регенеративной медицине. Сейчас их активно добавляют в средства для чувствительной и обезвоженной кожи. Специалист пояснила, что такие компоненты помогают коже быстрее восстанавливаться после стресса и уменьшают ощущение сухости.

Косметолог считает, что популярность регенеративного ухода связана с современным образом жизни. Постоянный стресс, нехватка сна, воздействие ультрафиолета, загрязненный воздух и агрессивные процедуры создают повышенную нагрузку на кожу. Именно поэтому, по словам эксперта, многие потребители сегодня стремятся не к эффекту «идеального лица», а к здоровому и естественному состоянию кожи.

