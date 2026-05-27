Рейды на продавцов вейпов: лидерами по добросовестности стали Подмосковье и Татарстан

Молодежный парламент при Госдуме при поддержке комитета по молодежной политике продолжает борьбу с нарушениями при продаже вейпов в регионах, сообщил председатель Молодежного парламента Артем Николаев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Активисты проверяют магазины на соблюдение законодательства и уже провели более 2000 рейдов.

Как подчеркнул Николаев, проведение рейдов по точкам продажи никотиносодержащей продукции Молодежный парламент проводит, чтобы обратить внимание законодателей и общественников на существующую проблему.

«За время работы нашего созыва активисты Молодежного парламента провели более 2 000 рейдов в 82 субъектах Российской Федерации. Нарушения выявлены в 84% проверенных точек: продукция без маркировки и установленной тары, открытая выкладка на витринах, торговля запрещенным снюсом. Фиксируется продажа никотинсодержащих товаров несовершеннолетним», — рассказал Артем Николаев.

Проверки проходят с участием правоохранительных органов. Молодежь пресекает и новые форматы нелегальной торговли, в том числе через вендинговые автоматы с никотиновой продукцией. Чтобы отделить честный бизнес от тех, кто зарабатывает на здоровье подростков, Молодежный парламент разработал специальную наклейку — «Знак проверки Молодежного парламента при Государственной Думе». Эту отметку получают только те магазины, которые во время рейда полностью соблюдают законодательство и все действующие нормы. Наличие такой отметки у точки продажи стало для россиян фильтром от недобросовестных продавцов.

«Если точка во время проведения рейда Молодежного парламента при Государственной Думе соблюдает законодательство, соответствует всем нормам, то после проверки на входе мы размещаем наклейку. Акция показала первые положительные результаты. В Свердловской области ряд магазинов, которые не получили наш знак во время рейда, при повторной проверке устранили нарушения и также смогли получить отметку о своей добросовестности. Предприниматели хотят получить знак проверки, чтобы привлечь покупателей», — добавил Артем Николаев.

Свердловская область стала одним из первых регионов, где были размещены знаки проверки. За два месяца «Знак проверки Молодежного парламента при Государственной Думе» размещен в более чем 100 точках продажи никотиносодержащей продукции.

Примечательно, что самые добросовестные продавцы были отмечены в 21 регионе России. Лидерами по размещению отметки стали Московская, Свердловская, Новосибирская области, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Татарстан.

Молодежный парламент не собирается останавливаться: рейды по выявлению законопослушных продавцов и нарушителей продолжатся во всех регионах страны.