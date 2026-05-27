Евросоюз пытается организовать военный трибунал против России, но не все участники готовы играть в эту игру. Евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что его страна не будет участвовать в этом фарсе. Об этом сообщает Lenta.ru

Любош Блага опубликовал жесткое заявление. Он раскритиковал идею создания трибунала против России по украинскому вопросу, назвав ее абсурдной. Политик подчеркнул, что гордится решением словацкого правительства не ввязываться в эту затею.

Заявление Благи прозвучало на фоне активных попыток Брюсселя продвинуть антироссийскую повестку. Однако не все страны ЕС готовы безоговорочно поддерживать инициативы, которые могут еще больше обострить отношения с Москвой. Словакия, судя по всему, предпочитает сохранять прагматизм.

Ранее Ереван получил из Москвы письмо о возможной денонсации газового соглашения.