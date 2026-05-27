Сладкая угроза для поджелудочной: гастроэнтеролог назвала категории граждан, которым противопоказана халва

Подмосковный медицинский специалист подробно разобрала состав популярного восточного десерта, классифицировала его основные виды по степени пользы и перечислила жесткие медицинские ограничения для его употребления. Об этом пишет REGIONS .

Разновидности халвы и их нутрициологическая ценность

Традиционная восточная сладость классифицируется по используемому масличному сырью на три доминирующие группы. Самым востребованным продуктом в Московской области остается подсолнечная халва, содержащая высокую концентрацию витамина E, необходимого для поддержания эластичности сосудистых стенок и здоровья кожных покровов. Второй тип — кунжутная халва (тахини), обладающая легкой горчинкой и светлым оттенком; она признана абсолютным лидером по содержанию кальция. Третью группу формируют ореховые виды (на основе арахиса, кешью, грецкого ореха или дорогостоящих фисташек), выступающие источником растительного белка и фолиевой кислоты.

Врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына обращает внимание на то, что любая разновидность этого десерта на 50–60% состоит из комбинации чистых жиров и сахара, что требует строгого контроля порций. При умеренном потреблении качественный продукт без химических добавок способен оказывать комплексное терапевтическое воздействие:

Кардиопротекторное: Ненасыщенные жирные кислоты снижают концентрацию липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина).

Седативное: Присутствующий в составе магний стабилизирует работу нервной системы и нормализует фазы сна.

Нейропротекторное: Натуральный лецитин стимулирует когнитивные функции и сохраняет ясность памяти.

Стимулирующее ЖКТ: Природная клетчатка мягко активизирует перистальтику кишечника, помогая при склонности к запорам.

Укрепляющее: Кунжутный вид десерта содержит в два раза больше кальция, чем натуральный творог, способствуя профилактике остеопороза.

Кому нельзя есть халву: 3 противопоказанные категории

Несмотря на выраженные полезные свойства, гастроэнтеролог выделила 3 ключевые категории пациентов, которым данный десерт наносит существенный вред:

1. Пациенты с заболеваниями поджелудочной железы (панкреатитом)

При панкреатите продукт исключается из рациона полностью и категорически. Избыточная концентрация жира и сахара вынуждает поджелудочную железу функционировать в режиме экстремальных нагрузок, что неизбежно провоцирует обострение, сильный болевой синдром в правом боку, тошноту и метеоризм.

2. Лица с диагностированным сахарным диабетом

Поскольку кондитерское изделие наполовину состоит из сахара, его употребление вызывает резкие скачки глюкозы в крови. Людям с данным диагнозом разрешено употреблять в минимальных дозировках (до 5–10 г в исключительных случаях) только специализированную диетическую халву, изготовленную на основе фруктозы.

3. Люди с избыточной массой тела (ожирением)

Энергетическая ценность десерта составляет 500–600 ккал на 100 граммов, что эквивалентно калорийности жирного торта. В период соблюдения снижающих вес диет продукт подлежит полному выводу из меню. К этой же группе условного риска можно отнести лиц с декомпенсированным кариесом: липкая масса застревает в межзубных промежутках, ускоряя разрушение эмали, из-за чего после еды требуется обязательное очищение полости рта.

Дозирование по возрастам и правила выбора качественного продукта

Безопасная суточная норма для здорового взрослого человека составляет строго 20–30 граммов (брусок размером со спичечный коробок). В детском возрасте от 3 до 5 лет допускается не более 5 г, с 5 до 10 лет — до 15 г, подросткам — до 25 г. Детям младше 3 лет продукт запрещен из-за незрелости ферментативных систем ЖКТ. Пожилым гражданам после 65 лет рекомендуется ограничить порцию до 15 г в сутки, отдавая явное предпочтение кунжутному варианту.