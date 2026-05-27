В Госдуме выступили против полного запрета ИИ для студентов

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов заявил, что полный запрет на использование искусственного интеллекта студентами в учебном процессе нецелесообразен. Об этом парламентарий сообщил в беседе с ТАСС .

По мнению депутата, развитие нейросетей закономерно приводит к изменениям в системе высшего образования. Чернышов поддержал позицию главы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова, который ранее допустил смещение акцента при защите дипломов в сторону устных ответов и обсуждения работы с комиссией.

Парламентарий подчеркнул, что использование искусственного интеллекта уже стало привычной частью учебного процесса, поэтому полностью исключить его применение невозможно. Вместо жестких ограничений, по его мнению, вузам следует разработать понятные правила использования нейросетей при подготовке учебных материалов.

Чернышов отметил, что написание текста с помощью ИИ не гарантирует понимания темы. Именно поэтому особое значение, по его словам, приобретают устная защита, ответы на дополнительные вопросы и способность студента аргументированно объяснить ход своего исследования.

Также депутат обратил внимание, что цифровые системы проверки могут ошибаться, поэтому у студентов должна сохраняться возможность подтвердить самостоятельность выполненной работы.

По мнению вице-спикера, система оценки знаний в российских вузах постепенно будет переходить к более комплексному формату, в котором одинаково важными станут качество письменной части, аналитические навыки и умение защищать собственную позицию в ходе живого диалога.

