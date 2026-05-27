Разоритесь на кафе и барах: ТОП-3 жестких способа встречаться с друзьями и не стать нищим

Новое аналитическое исследование показало, что почти 70% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет отменяли встречи с друзьями из-за нехватки денег, в связи с чем специалисты разработали рекомендации по поддержанию контактов без ущерба для личного кошелька, пишет REGIONS .

Статистика расходов молодежи на дружеские контакты

Социальные связи представителей молодого поколения все чаще попадают в прямую зависимость от уровня их материального достатка. Исследование, подготовленное по заказу журнала Forbes, выявило, что 70% респондентов в возрастной группе от 18 до 35 лет отменяли запланированные встречи с приятелями по финансовым причинам, причем 26% делают это регулярно. 35% участников опроса зафиксировали ощутимый рост затрат на совместный досуг, а 67% из них оценили данное увеличение расходов в 20%.

Ежемесячный бюджет на поддержание дружеского общения распределяется следующим образом:

От 2000 до 5000 рублей: Выделяют 39% опрошенных;

Менее 2000 рублей: Тратят 29% граждан;

От 6000 до 10000 рублей: Расходует 25% участников исследования;

Более 10000 рублей: Указали в анкетах 7% респондентов.

Около 31% молодых людей признали, что регулярные визиты в бары и кафе мешают им формировать сбережения или своевременно гасить кредиты. При этом 50% вообще не контролируют «дружеские» траты, 35% удерживают в уме примерный лимит и лишь 15% планируют бюджет на досуг заблаговременно. Подмосковный психолог Елена Морганюк отмечает, что финансовые возможности превращаются в разделительную линию между людьми, вызывая у менее обеспеченных чувство стыда и неловкости.

Психологический барьер и адаптационные тактики

Социальное расслоение привело к росту скрытности внутри дружеских компаний. 63% опрошенных признались, что не могут быть полностью искренними с приятелями в вопросах денег. Из-за страха прекращения общения 31% респондентов использовали недомолвки или прямую ложь о своем доходе, а 32% поступали так из-за внутреннего дискомфорта. Более того, 43% участников заявили, что не смогли бы дружить с человеком, имеющим иной уровень заработка.

В ситуациях, когда досуг оказывается не по карману, молодежь использует следующие стратегии:

31% — предлагают перенести встречу в бесплатное место (парк, сквер);

26% — урезают расходы в других жизненных категориях;

22% — берут деньги в долг или используют кредитные карты;

12% — полностью отменяют совместные планы;

10% — приступают к поиску дополнительного заработка.

3 способа общаться с друзьями без лишних затрат

Для сохранения социальных связей в условиях жестких бюджетных ограничений специалист рекомендует использовать 3 базовые адаптационные стратегии:

1. Переход на альтернативные домашние форматы

Вместо посещения дорогостоящих ресторанов и кофейных заведений необходимо предлагать пикники на свежем воздухе, домашние чаепития или совместные просмотры фильмов. Это позволяет минимизировать расходы, сохраняя эмоциональный комфорт.

2. Установление открытого диалога о лимитах бюджета

Искренний разговор о текущих финансовых трудностях укрепляет здоровые отношения. Своевременное информирование компании о невозможности тратить крупные суммы помогает избежать недопонимания, лжи и вынужденного отдаления.

3. Категорический отказ от кредитования развлечений

Использование заемных средств и кредитных карт ради оплаты досуга является опасной ловушкой. Специалисты призывают честно заявлять об отсутствии денег, а при острой необходимости — точечно пересматривать структуру расходов или искать взвешенную подработку, которая не вредит основной деятельности и здоровью.