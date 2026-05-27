«Сбер» запустил цифровые сделки с автомобилями с пробегом между частными лицами

Пресс-служба «Сбера» сообщила ТАСС , что банк запустил в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» возможность оформления цифровой сделки по купле-продаже автомобилей с пробегом между физическими лицами. В кредитной организации подчеркнули, что стали первыми на российском рынке, кто предложил такой сервис.

В банке пояснили, что с помощью нового инструмента покупатель может не только совершить сделку, но и проверить машину на юридические ограничения, оформить автокредит и перевести деньги продавцу. Ранее, отметили в «Сбере», покупателю приходилось самостоятельно решать все эти задачи. Новый сервис, по словам представителей банка, объединяет все этапы в едином цифровом процессе. При этом защищенным чувствует себя не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные купюры или столкнуться с отказом банка в переводе после подписания договора.

В пресс-службе добавили, что первая сделка по покупке автомобиля с пробегом у частного лица уже проведена, а в ближайшее время сервис станет доступен всем клиентам. На первом этапе цифровая безопасная сделка доступна при покупке машины в кредит. Пользователь в приложении может проверить автомобиль по базам данных на наличие обременений, арестов и залогов, затем подобрать оптимальные параметры автокредита и оформить его. Продавец присоединяется к сделке по приглашению от покупателя, а после подписания договора купли-продажи (шаблон автоматически формируется в «Сбербанк онлайн») получает деньги.

Директор дивизиона «Авто» Сбербанка Наталья Русова отметила, что новый стандарт покупки машины с пробегом гарантирует людям прозрачность, комфорт и отсутствие связанных со сделкой забот.

