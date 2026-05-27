Духовная поддержка при сдаче ЕГЭ: протоиерей Александр Трушин назвал святых покровителей учащейся молодежи

Настоятель подмосковного храма разъяснил православные традиции молитвенной помощи в период экзаменационных сессий, перечислил почитаемые образы и напомнил о недопустимости восприятия веры как замены усердному обучению, пишет REGIONS .

Историческая традиция молитвы перед экзаменами

Период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) традиционно становится временем повышенного психоэмоционального напряжения как для выпускников, так и для их родителей. В этот ответственный момент храмы традиционно наполняются молодыми людьми, ищущими духовной опоры. Настоятель Никольского храма в селе Лямцино и духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове, протоиерей Александр Трушин отметил, что данная традиция оставалась неизменной во все исторические эпохи. Даже в советский период во время студенческих сессий столичные соборы (например, открытый храм возле станции метро «Бауманская») были заполнены учащимися, обращавшимися за помощью к свыше перед испытаниями.

Кому молиться о просвещении ума и успешной учебе

В православной богословской традиции отсутствуют святые, специализированно закрепленные за экзаменационными процедурами. Однако многовековая благочестивая практика сформировала круг небесных покровителей, к которым принято обращаться за содействием в освоении наук:

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: Самый юный и любимый ученик Иисуса Христа, автор одного из Евангелий и Книги Откровения (Апокалипсиса). Исторически признан главным покровителем студенчества и молодежи.

Преподобный Сергий Радонежский: Великий русский подвижник, которому в детстве тяжело давалось освоение грамоты. После его горячих молитв Господь даровал ему способность к постижению наук, в связи с чем святому молятся о даровании разума и понимания сложных дисциплин.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий: Великие просветители славянских народов и создатели славянского алфавита (кириллицы). К ним обращаются за помощью в успешной сдаче гуманитарных и языковых испытаний.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: Выдающийся пастырь, учитель воскресной школы и один из основоположников отечественной христианской педагогики. Ему молятся об укреплении памяти, концентрации внимания и просвещении ума.

Святая мученица Татьяна Римская: Древнехристианская святая, традиционно почитаемая на Руси как покровительница студенчества, в день памяти которой (25 января) официально празднуется День студента.

Икона Божией Матери «Прибавление ума»: Особо почитаемый старинный образ Пресвятой Богородицы, который часто размещают в университетских и студенческих храмах. Перед этой иконой молятся о разрешении сложных житейских вопросов, духовном воспитании и помощи в учении.

Главная ментальная ошибка выпускников

Протоиерей Александр Трушин предостерег верующих от магического или потребительского отношения к церковным таинствам и молитве. Наличие свечи в храме не способно автоматически восполнить пробелы в знаниях или избавить от необходимости учить экзаменационные билеты.

Христианское понимание молитвенной помощи строится на синергии — совместном усилии человека и Бога. Молитва призвана укрепить душевные силы, даровать внутреннее спокойствие, победить страх и мобилизовать память в стрессовой ситуации, однако сам интеллектуальный труд должен быть проделан учащимся самостоятельно.