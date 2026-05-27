Смертельная ловушка свежевыжатых соков: как полезные напитки бьют по суставам и печени

Подмосковный медицинский специалист объяснила, почему после 55 лет резко возрастает риск развития подагры, и перечислила продукты со специфическими механизмами снижения уровня мочевой кислоты.

Почему после 55 лет меняются правила обмена веществ

Повышение уровня мочевой кислоты в организме зачастую происходит незаметно для пациента, пока не оборачивается острым приступом подагры. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко отмечает, что после 55 лет биохимические процессы в организме кардинально перестраиваются. Происходит физиологическое замедление почечного кровотока и падение скорости фильтрации. Ситуацию усугубляет прием медикаментов от гипертонии, которые могут блокировать утилизацию уратов, а также гормональная перестройка: у женщин в период менопаузы снижается уровень эстрогенов, которые ранее выполняли защитную функцию.

В результате почки теряют способность быстро эвакуировать метаболиты, и мочевая кислота начинает стремительно расти даже при соблюдении привычного рациона. Поэтому терапия в старшем возрасте должна базироваться не только на жестких запретах, но и на активном включении в диету натуральных продуктов-помощников.

Базовый протокол исключения: главные источники пуринов

Внедрение полезных продуктов не принесет терапевтического эффекта без предварительного вывода из рациона главных триггеров заболевания. Из меню категорически исключаются:

Субпродукты: Печень, почки, сердце, мозги (абсолютные лидеры по концентрации пуриновых оснований);

Алкогольные напитки: Пиво и крепкий алкоголь, напрямую блокирующие фильтрационную способность почек;

Продукты с высоким содержанием фруктозы: Сладкие газированные напитки, кондитерские изделия и пакетированные соки (фруктоза запускает ускоренный синтез мочевой кислоты в печеночных клетках);

Красное мясо и жирные виды рыбы: Скумбрия, сардины, килька, шпроты;

Наваристые бульоны: При варке пурины массово переходят в жидкую среду (при приготовлении мясных блюд первый бульон необходимо сливать).

5 доступных продуктов, снижающих уровень мочевой кислоты

Для стимуляции выведения солей и угнетения их синтеза рацион необходимо обогатить следующими компонентами: