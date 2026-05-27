В Роскачестве назвали главные признаки качественной черешни

Пресс-служба Роскачества в беседе с « Лентой.ру » рассказала, как правильно выбирать черешню, чтобы купить спелые, вкусные и безопасные ягоды. Эксперты перечислили ключевые критерии, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

Специалисты порекомендовали оценивать внешний вид и цвет плодов. Предпочтение, по их словам, стоит отдавать ягодам с насыщенным равномерным окрасом, характерным для конкретного сорта. Яркий блеск и наличие сухой зеленой плодоножки, как отметили в Роскачестве, являются признаками свежести. Матовая поверхность и отсутствие «хвостика», напротив, свидетельствуют о длительном хранении.

Также эксперты посоветовали обратить внимание на упругость и плотность черешни. Качественная ягода, по их данным, должна быть твердой и упругой на ощупь. Слишком мягкие плоды, вероятнее всего, уже перезрели или начали портиться, а излишне твердые — не дозрели. Косвенным, но показательным критерием, добавили в ведомстве, является запах: спелая сладкая черешня источает легкий аромат, а его отсутствие говорит о том, что ягоду сорвали зеленой.

В Роскачестве также напомнили о правилах безопасности. Перед употреблением черешню, даже если она кажется визуально чистой, необходимо тщательно мыть. При выборе, подчеркнули эксперты, стоит избегать плодов с трещинами, вмятинами и любыми признаками гниения.

Ранее нутрициолог предупредила о вреде частых перекусов.