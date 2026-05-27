Завтрак в первый час после пробуждения: диетолог назвала лучшее время для еды

Врач-диетолог Светлана Жернова назвала лучшее время для завтрака: первый час после пробуждения. Но важнее не стрелка часов, а регулярность. Если постоянно пропускать утренний прием пищи или завтракать хаотично, организм ответит перепадами сахара, раздражительностью и ночным обжорством. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалистка объяснила: универсального времени для всех не существует — все зависит от режима сна и циркадных ритмов. Однако золотое правило одно: завтракать нужно в течение 60 минут после подъема. Это запускает метаболизм и дает энергию на первую половину дня. Если откладывать еду надолго, уровень гормонов голода повышается, и вечером становится практически невозможно контролировать аппетит.

Обед, по словам Жерновой, часто становится главным приемом пищи — его нельзя пропускать. А вот ужинать лучше за несколько часов до сна, чтобы не перегружать пищеварение и не ухудшать качество отдыха. Хаотичное питание, частые перекусы и пропуск завтрака ведут к скачкам глюкозы в крови, вялости и лишним килограммам.

