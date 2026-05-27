Врач назвала главные привычки для здорового долголетия

Терапевт АО «Медицина» и кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова перечислила основные привычки, которые помогают поддерживать здоровье и активность в зрелом возрасте. Об этом специалист рассказала в беседе с « Лентой.ру ».

По словам врача, одним из ключевых факторов долголетия является стабильный режим сна. Серебрякова объяснила, что привычка ложиться и просыпаться в одно и то же время помогает синхронизировать биологические ритмы организма, улучшает восстановление тканей и снижает вероятность метаболических нарушений.

Специалист также подчеркнула важность общения. Короткие, но регулярные разговоры с близкими без использования гаджетов помогают снизить уровень хронического стресса. По словам терапевта, социальная изоляция негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может быть сопоставима по рискам с вредными привычками.

Еще одним важным элементом здорового образа жизни врач назвала достаточное потребление белка. Она рекомендовала включать белковые продукты в каждый прием пищи, поскольку это способствует поддержанию мышечной массы и замедляет возрастные изменения организма.

Серебрякова добавила, что для сохранения здоровья необходима и ежедневная физическая активность. По ее словам, обычная ходьба помогает поддерживать чувствительность клеток к инсулину и улучшает общее состояние организма. Врач посоветовала проходить не менее восьми–десяти тысяч шагов в день.

Кроме того, специалист рекомендовала уделять несколько минут дыхательным практикам. Диафрагмальное дыхание с длинным выдохом помогает снизить уровень воспаления и артериальное давление, а также положительно влияет на работу нервной системы.

