Жирная пища может ударить по зрению

Ученые связали длительное употребление жирной пищи с риском для глаз

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Длительное употребление жирной пищи может нарушать работу сосудов сетчатки и создавать угрозу для зрения. Об этом сообщает журнал Frontiers in Physiology.

В эксперименте мышей 18 недель кормили пищей с высоким содержанием жиров. После этого сосуды их сетчатки хуже расширялись и слабее реагировали на перепады давления по сравнению с животными на обычном рационе. Это важно, потому что именно сосуды снабжают сетчатку кислородом и питательными веществами. Нарушение их работы ухудшает кровоснабжение и со временем может повреждать клетки сетчатки.

Кроме того, жирная пища усиливала окислительный стресс в тканях глаза. У животных повышалась активность веществ, связанных с воспалением и нехваткой кислорода. Ученые пришли к выводу: длительное питание с высоким содержанием жиров негативно влияет на сосудистую систему сетчатки.

Пока эксперимент проводился только на мышах, так что переносить выводы на людей рано. Но задуматься о рационе стоит уже сейчас — глаза, как и сердце, не любят лишнего жира.

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