Нагрузка на кости помогла восстановить мозг после инсульта

Ученые связали механическую нагрузку на кости с восстановлением мозга

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Механическая нагрузка на кости ног помогла ускорить восстановление мозга после травм и инсульта. Об этом сообщает Nature Neuroscience.

Ученые провели эксперимент: они ритмично сдавливали большеберцовую кость у животных, имитируя механическую нагрузку. Результат превзошел ожидания. У подопытных с черепно-мозговой травмой и инсультом улучшились двигательные и когнитивные функции, а выживаемость выросла. В мозге снизилась гибель нейронов и хроническое воспаление, зато активизировалось восстановление нервных клеток.

Ключевым звеном оказался белок PIEZO1, который находится в костной ткани. Когда его отключали, эффект от нагрузки пропадал. Механическое воздействие заставляло кости выделять в кровь защитные вещества, включая BDNF и дофамин. Более того, переливание сыворотки от «нагруженных» животных тоже давало защитный эффект.

Авторы говорят о своеобразной связи между костями и мозгом. Получается, что физическая нагрузка на скелет — это не только про мышцы, но и про восстановление нервной системы. Пока метод опробован только на животных, но в перспективе он может лечь в основу новых реабилитационных программ. 

Ранее стало известно, что пересадка нервных клеток помогла восстановить мозг после инсульта.

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