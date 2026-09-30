«Сердце из пробирки». Японские врачи пересадили пациентке пластырь из iPS-клеток

В японской префектуре Осака впервые в мире проведена трансплантация «сердечного пластыря», созданного на базе индуцированных стволовых клеток. Об этом проинформировала компания Qualips, ведущая деятельность при Университете Осаки, передает ТАСС .

Пациенткой стала 50-летняя женщина, ранее перенесшая инфаркт миокарда. Ей имплантировали ReHeart — лист из кардиомиоцитов, полученных из iPS-клеток. Данный материал призван стимулировать восстановление сосудов и улучшать насосную функцию сердца. Министерство здравоохранения Японии одобрило применение технологии в марте .

Хирургическое вмешательство длилось около 50 минут и прошло без осложнений. Выписка пациентки запланирована через две–четыре недели. Разработки в сфере iPS-клеток активно ведутся в Японии после того, как Синъя Яманака был удостоен Нобелевской премии в 2012 году.

Ранее сообщалось о том, что WashU Medicine провела первую в мире роботизированную пересадку печени и почки.