Ученые нашли способ защитить суставы от старения

Nature Aging: умеренные нагрузки защищают хрящи суставов от разрушения

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Умеренные физические нагрузки запускают в организме процессы, защищающие хрящевую ткань от возрастного разрушения. Об этом сообщает журнал Nature Aging.

Остеоартрит развивается с возрастом и сопровождается разрушением хряща, болью и снижением подвижности. Упражнения давно рекомендуют для профилактики, но механизм их защитного действия оставался не до конца изученным. Ученые решили разобраться и сосредоточились на внеклеточных везикулах — микроскопических частицах, которые клетки выделяют в кровь для передачи молекулярных сигналов.

В исследовании пожилые люди три месяца выполняли аэробные упражнения умеренной интенсивности. Анализ крови показал: после тренировок содержимое везикул изменилось. Особое внимание привлекла микроРНК-29 — ее количество в этих частицах увеличивалось после нагрузок. В экспериментах она помогала стареющим клеткам хряща приобретать более молодые характеристики и уменьшала признаки разрушения суставов. Везикулы, полученные после тренировок, также улучшали состояние тканей коленного сустава.

Таким образом, физическая активность защищает суставы не только за счет укрепления мышц и улучшения подвижности, но и напрямую запускает молекулярные процессы восстановления хряща. Так что движение — это не просто полезно, а буквально необходимо для тех, кто хочет сохранить суставы здоровыми до старости.

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