«Сахар — в 4 раза выше нормы ВОЗ»: Мурашко указал на проблемы в питании россиян
Министр здравоохранения Мурашко: 50% россиян ежедневно едят сладкое
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Глава Минздрава Михаил Мурашко 20 октября, во вторник, перечислил основные изъяны в питании жителей России. По его словам, россияне потребляют слишком много сахара и соли, а овощей в их рационе недостаточно.
«Потребление сахара в Российской Федерации в четыре раза выше, чем рекомендовано ВОЗ», — сказал министр на презентации приложения «Худеем на здоровье», работающего на базе искусственного интеллекта.
Он уточнил, что до половины россиян каждый день едят кондитерские изделия. При этом доля граждан, включающих овощи в свой рацион, растет и уже достигла 60%, передает ТАСС.
Ранее диетолог Соломатина сообщила, что фруктоза и масло мешают похудеть.