«Сахар — в 4 раза выше нормы ВОЗ»: Мурашко указал на проблемы в питании россиян

Министр здравоохранения Мурашко: 50% россиян ежедневно едят сладкое

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Глава Минздрава Михаил Мурашко 20 октября, во вторник, перечислил основные изъяны в питании жителей России. По его словам, россияне потребляют слишком много сахара и соли, а овощей в их рационе недостаточно.

«Потребление сахара в Российской Федерации в четыре раза выше, чем рекомендовано ВОЗ», — сказал министр на презентации приложения «Худеем на здоровье», работающего на базе искусственного интеллекта.

Он уточнил, что до половины россиян каждый день едят кондитерские изделия. При этом доля граждан, включающих овощи в свой рацион, растет и уже достигла 60%, передает ТАСС.

Ранее диетолог Соломатина сообщила, что фруктоза и масло мешают похудеть.

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