Ученые нашли добавки для снижения жесткости сосудов

У экстракта виноградных косточек нашли полезные свойства для сосудов

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Фурман]

Экстракт виноградных косточек и витамин B9 оказались способны снижать жесткость артерий, связанную с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Ученые провели метаанализ 48 клинических исследований с участием 2719 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией. Они сравнили 31 способ коррекции питания, включая витамины, растительные экстракты и другие добавки. Основное внимание уделили жесткости артерий: при снижении эластичности сосудов растет нагрузка на сердце и риск осложнений. Для оценки измеряли скорость распространения пульсовой волны — чем она выше, тем жестче артерии.

Выяснилось, что экстракт виноградных косточек и фолиевая кислота статистически значимо снижали эту скорость по сравнению с плацебо. Это указывает на уменьшение жесткости сосудов. Другие вещества, включая альфа-линоленовую кислоту, пищевые нитраты и экстракт вина, тоже показали положительные изменения, но не достигли статистической значимости. По мнению авторов, экстракт виноградных косточек и фолиевая кислота могут стать дополнительными средствами для поддержания здоровья сосудов.

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