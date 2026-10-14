«Компьютерная шея» стала фактором риска для молодых людей

Врач Скакун: длительная работа за компьютером может ускорять износ шейных дисков

Здоровье

Дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника все чаще обнаруживают на МРТ у людей в возрасте 25–35 лет. Одним из факторов риска считается длительная работа с телефоном и ноутбуком, сопровождающаяся наклоном головы вперед. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» Виталий Скакун.

По словам специалиста, продолжительное пребывание в такой позе создает дополнительную нагрузку на шейный отдел. Если человек проводит перед экраном по 8–10 часов ежедневно, это может способствовать ускоренному износу межпозвоночных дисков и суставов.

При этом синдром компьютерной шеи не является единственной причиной подобных изменений. Среди других факторов врач назвал возрастные процессы, недостаточную силу поддерживающих шею мышц, низкую физическую активность, перенесенные травмы и наследственную предрасположенность.

Ранее сообщалось, что чистить зубы после завтрака эффективнее.

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