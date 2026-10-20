Диетолог Кострова назвала самые вредные для здоровья продукты

Диетолог Кострова перечислила вредные для здоровья продукты

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Продукты с промышленными трансжирами, переработанное мясо, сладкие напитки и соленые снеки — вот что диетолог Виктория Кострова считает самым вредным для здоровья. Об этом сообщает UfaTime.ru.

По словам специалиста, особенно опасны продукты с промышленными трансжирами. Они могут содержаться в покупной выпечке, печенье, соусах и полуфабрикатах. Такие жиры увеличивают риск атеросклероза. Также здоровью вредит переработанное мясо — бекон, сосиски, колбасы. Диетолог напомнила, что эти продукты считаются канцерогенами. Вместо них лучше выбирать запеченное или приготовленное на пару мясо и птицу.

В список вредных попали сладкая газировка, пакетированные соки и кофе с сиропами. В них слишком много сахара, который перегружает поджелудочную железу и печень. А чипсы и снеки опасны из-за большого количества соли: они провоцируют высокое давление и нагрузку на почки. Так что если хотите сохранить здоровье, стоит пересмотреть рацион. И не обязательно отказываться от всего сразу — достаточно начать с малого. Например, заменить колбасу на курицу, а газировку — на воду.

Ранее стало известно, что популярная приправа оказалась способна снижать холестерин.

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