Минздрав отозвал регистрацию ряда препаратов: что может исчезнуть из аптек

Из российских аптек могут исчезнуть несколько лекарств из-за отмены государственной регистрации, сообщает интернет-портал msk1. Министерство здравоохранения РФ принял такое решение в отношении ряда препаратов.

Отмечается, что в зоне риска оказались препараты «Зепозия» (для лечения рассеянного склероза, регистрация отменена 27 августа 2026 года), «Сигнифор» (при болезни Иценко-Кушинга, август 2026-го), «Ремикейд» (при ревматоидном артрите, болезни Крона и язвенном колите, май 2026-го), а также «Спрайсел» (при некоторых видах лейкемии) и «Темодал» (при опухолях головного мозга) — оба весной 2026 года.

Кроме того, могут стать недоступными «Калетра» и «Эвиплера» (препараты для антиретровирусной терапии), некоторые дешевые лекарства стоимостью до ₽200 из-за низкой рентабельности, а также есть сложности с поставками «Азатиоприна».

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов выделяет несколько причин исчезновения препаратов. Во-первых, коммерческие — компания перестает поставлять лекарство, если это становится невыгодно. Например, «Спрайсел» не везут в Россию с 2023 года — есть аналоги, в том числе российские.

Политические причины — некоторые компании ушли с рынка в 2022 году («Аллерган», «Эли Лилли»). Технические — препараты устаревают, возникают перебои с поставками, компании переключаются на другие ниши. Проблемы со спросом: например, «Ново Нордиск» перестала поставлять «Оземпик» из-за невозможности удовлетворить глобальный спрос — нишу заняли российские компании.

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