«Белок и штанга». Эндокринолог Лазуренко дала советы по сохранению мышц после 35 лет

Эндокринолог Лазуренко: силовые тренировки помогут замедлить ослабление мышц

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Бычкова]

Противостоять возрастному ослаблению мышц помогут регулярные силовые упражнения и достаточное количество белка в рационе, рассказала в интервью 360.ru врач-эндокринолог, диетолог и терапевт Наталья Лазуренко.

Инволюция мышечной ткани, которая начинается после 35 лет, прямо пропорционально зависит от образа жизни, от качества физической активности, кратности проведения физической активности, наличия сопутствующих заболеваний, в том числе ожирения, рассказала врач.

Укреплять мышцы важно именно силовыми упражнениями, а нагрузку необходимо выбирать с учетом физической подготовки, постепенно увеличивая ее, рекомендовала Лазуренко.

«Физическая нагрузка в виде силовой должна быть обязательно не реже чем один-два, а лучше даже три раза в неделю», — сказала специалист.

Кроме того, для сохранения мышц в рационе должно быть достаточное количество белка - 1,2–1,6 грамма на килограмм расчетной идеальной массы тела, рассказала она.

Ранее эндокринолог Баранов сообщил, что белок в рационе не поможет похудеть без дефицита калорий.

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