«Невозможно произнести целое предложение». Врач назвала признаки смертельной одышки

Точно определить причину возникновения одышки самостоятельно невозможно, поскольку нехватка воздуха может возникать при заболеваниях сердца, легких, анемии, инфекциях и тревожных состояниях. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-кардиолог Юлия Стаховская.

По ее словам, при «сердечной одышке» затрудненное дыхание обычно проявляется при привычной нагрузке и со временем вынуждает человека останавливаться там, где раньше он обходился без отдыха. Характерным признаком такого состояния становится усиление в положении лежа, из-за чего приходится спать полусидя или просыпаться от резкой нехватки воздуха.

Специалист также отметила отеки стоп и голеней, быстрое увеличение массы тела из-за задержки жидкости, постоянную усталость и учащенное сердцебиение. Иногда к этим симптомам присоединяется ночной кашель, который сам по себе не означает, что проблема связана исключительно с легкими.

Для болезней дыхательной системы более типичны свистящее дыхание, мокрота, длительный кашель, температура и связь с аллергенами, однако четкой границы между состояниями нет. Особую опасность представляет внезапная и быстро нарастающая нехватка воздуха, которая может сопровождать инфаркт, отек легких, нарушение ритма и тромбоэмболию. Врач предупредила, что скорую помощь необходимо вызывать незамедлительно при боли в груди, холодном поте, посинении губ, спутанности сознания или невозможности произнести целое предложение.

Ранее врач Савина сообщила, что холодный влажный воздух может усилить кашель и одышку.