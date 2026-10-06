Более 6 млн россиян состоят на учете с сахарным диабетом

РИА Новости: число россиян с сахарным диабетом превысило 6 млн

Здоровье

Более 6,1 млн взрослых россиян состоят на учете с сахарным диабетом первого и второго типов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России.

По данным клинико-эпидемиологического мониторинга учреждения, диагноз диабета первого типа имеют около 348 тыс. взрослых, второго типа — 5,729 млн человек.

В НМИЦ эндокринологии отметили, что развитие диабета второго типа во многих случаях связано с избыточной массой тела и ожирением. В связи с этим в России совершенствуют маршрутизацию граждан из групп риска, чтобы они могли своевременно получать медицинскую помощь.

Ранее в центре сообщали, что сахарный диабет получил статус неинфекционной пандемии.

Ранее врач объяснил, почему овощные чипсы не заменят свежие овощи.

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