Как речь предсказывает деменцию и старение мозга

Ученые разработали систему на основе машинного обучения, которая оценивает биологический возраст человека по его речи. В исследовании участвовали 2928 человек — как здоровые люди, так и пациенты с легкими когнитивными нарушениями, болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Алгоритм анализировал сотни характеристик речи: скорость, паузы, высоту голоса, словарный запас, эмоциональную окраску и построение фраз. На их основе система определяла «речевой возраст» и сравнивала его с реальным. Оказалось, что у людей, чья речь соответствовала более старшему возрасту, чаще наблюдались и другие признаки ускоренного старения. Их мозг выглядел старше по данным нейровизуализации, эпигенетический возраст был выше, а показатели памяти и мышления — хуже.

У людей с деменцией речь чаще соответствовала более старшему возрасту, чем их реальный. И чем больше была эта разница, тем сильнее проявлялись когнитивные нарушения. Ученые считают, что в будущем обычная запись речи может стать доступным способом наблюдения за старением организма и мозга без сложных обследований. Так что, возможно, скоро достаточно будет просто поговорить, чтобы узнать, насколько быстро вы стареете.

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