«Нам критически важна темнота». Генетик раскрыла влияние сна на продолжительность жизни

«Мелатонин — это нейрогормон, который вырабатывается… шишковидной железой (эпифизом), и вот этот нейрогормон регулирует наши биоритмы, суточные ритмы. Качество сна напрямую влияет на продолжительность [жизни] — и продолжительность, и условия, при которых мы спим, это должна быть абсолютная темнота… Чтобы как можно лучше системы вот эти вот работали», — приводит агентство ее слова.

По словам специалиста, суточные колебания характерны не только для мелатонина, но и для значительного числа генов и белков. В ночное время, преимущественно в период сна, активизируется очищение центральной нервной системы, а также запускаются процессы репарации ДНК.

Стефанова акцентировала, что для полноценного восстановления организма критически важна абсолютная темнота. В связи с этим она рекомендовала минимизировать использование телефонов и иных источников света перед отходом ко сну.

Ранее сообщалось о том, что препарат против старения увеличил продолжительность жизни на 25%.