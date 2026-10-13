«Нам критически важна темнота». Генетик раскрыла влияние сна на продолжительность жизни

Генетик Стефанова: качество сна влияет на продолжительность жизни

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Качество сна напрямую влияет на продолжительность жизни, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения Института цитологии и генетики СО РАН Наталья Стефанова.

«Мелатонин — это нейрогормон, который вырабатывается… шишковидной железой (эпифизом), и вот этот нейрогормон регулирует наши биоритмы, суточные ритмы. Качество сна напрямую влияет на продолжительность [жизни] — и продолжительность, и условия, при которых мы спим, это должна быть абсолютная темнота… Чтобы как можно лучше системы вот эти вот работали», — приводит агентство ее слова.

По словам специалиста, суточные колебания характерны не только для мелатонина, но и для значительного числа генов и белков. В ночное время, преимущественно в период сна, активизируется очищение центральной нервной системы, а также запускаются процессы репарации ДНК.

Стефанова акцентировала, что для полноценного восстановления организма критически важна абсолютная темнота. В связи с этим она рекомендовала минимизировать использование телефонов и иных источников света перед отходом ко сну.

Ранее сообщалось о том, что препарат против старения увеличил продолжительность жизни на 25%.

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