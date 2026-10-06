Врач объяснил, почему овощные чипсы не заменят свежие овощи

Овощные чипсы не могут считаться полноценной заменой свежим овощам и салатам. Об этом « Ленте.ру » рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.

По словам специалиста, после сушки или обжаривания, а также добавления масла и соли продукт существенно отличается от исходного овоща. При удалении воды питательные вещества становятся более концентрированными, а небольшая горсть снеков может содержать калории, эквивалентные нескольким порциям свежих овощей. При этом чипсы съесть значительно проще и быстрее.

Врач отметил, что тепловая обработка способна снижать содержание некоторых витаминов, чувствительных к высокой температуре. Часть других соединений при этом сохраняется.

Отдельный риск связан с жаркой крахмалистых продуктов. При интенсивном нагревании в них может образовываться акриламид — соединение, представляющее потенциальную опасность с точки зрения пищевой безопасности.

Поэтому специалист рекомендует не переносить автоматически полезные свойства свежей моркови, свеклы и других овощей на приготовленные из них снеки.

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