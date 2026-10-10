Постоянно жарко даже в прохладном помещении: врач назвал возможные причины

Постоянное ощущение жара может быть связано не только с температурой окружающей среды, но и с нарушениями работы нервной системы. Среди возможных причин — стресс, недостаток сна, термоневроз и некоторые неврологические заболевания. Об этом RT рассказал врач-невролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков.

По словам специалиста, одной из причин нарушения терморегуляции могут быть определенные формы эпилепсии. Речь идет о редких структурных фокальных приступах, при которых патологическая активность возникает в лобных или височных отделах головного мозга.

Такие состояния могут сопровождаться необычными ощущениями, в том числе чувством жара. Если врач подозревает эпилептическую природу симптомов, пациенту может потребоваться комплексное обследование, включающее магнитно-резонансную томографию и электроэнцефалографию.

Еще одной возможной причиной являются последствия перенесенного инсульта. Если повреждение затронуло участки головного мозга, отвечающие за регулирование температуры тела, способность организма поддерживать нормальный температурный режим может нарушиться.

В подобных случаях большое значение имеет история заболевания. Врачу необходимо выяснить, когда впервые появилось ощущение жара, какие события ему предшествовали и переносил ли пациент ранее инсульт.

Нарушения терморегуляции также могут встречаться при болезни Паркинсона. По словам Улякова, изменения в работе дофаминовой системы способны влиять на способность организма регулировать температуру.

Дополнительную роль играет мышечный тремор. Постоянная дрожь вызывает утомление мышц и может усиливать субъективное ощущение внутреннего жара. При тяжелом течении заболевания такие проявления иногда становятся более выраженными.

Однако чувство жара далеко не всегда связано с серьезными неврологическими заболеваниями. В некоторых случаях причиной могут быть тревожные расстройства, хронический стресс или так называемый термоневроз.

На фоне эмоционального напряжения, накопленной усталости и недостаточного сна человек может ощущать повышение температуры, слабость и общее недомогание. Иногда состояние напоминает начало простудного заболевания, хотя его причина может быть связана с реакцией нервной системы на стресс.

Если симптомы вызваны переутомлением или недосыпом, нормализация режима сна и уменьшение стрессовой нагрузки нередко помогают улучшить самочувствие без дополнительного медикаментозного лечения.

При наличии депрессивного расстройства, по словам невролога, необходима консультация психиатра.

Отдельно Уляков обратил внимание на инфекционные заболевания нервной системы. При менингите и энцефалите повышение температуры может сопровождаться судорогами, нарушением сознания и другими выраженными неврологическими симптомами. Подобные состояния требуют срочной медицинской помощи.

Специалист подчеркнул, что само по себе постоянное ощущение жара не позволяет установить диагноз. Для определения причины необходимо учитывать сопутствующие симптомы, перенесенные заболевания и обстоятельства появления жалоб.

Врач рекомендует вести дневник температуры. Для этого следует измерять ее несколько раз в день и записывать результаты. Полученные данные помогут специалисту оценить характер температурных изменений и определить, какие обследования могут потребоваться.

При этом важно различать субъективное чувство жара и объективное повышение температуры тела. Именно поэтому регулярные измерения могут стать полезным первым шагом при выяснении причин необычного самочувствия.