Утром кусок в горло не лезет, а вечером сметаете все: психолог Ромашина раскрыла причину

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Фото: [istockphoto.com/demaerre]

Утром человек не может заставить себя нормально позавтракать, днем перебивается кофе и небольшими перекусами, а вечером внезапно обнаруживает себя у холодильника — и остановиться уже практически невозможно. Как объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог, КПТ-терапевт и специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина, дело в такой ситуации часто вовсе не в отсутствии силы воли. Человек может попадать в замкнутый круг ограничений и вечерних перееданий.

«Ситуация, когда утром нет аппетита, а вечером сложно остановиться, — это классический цикл ограничений и перееданий, а не признак отсутствия силы воли», — объяснила эксперт.

Первое звено этой цепочки — недостаток еды в первой половине дня. Если полноценный завтрак пропущен, а обед оказался слишком легким, к вечеру организм закономерно начинает требовать восполнить энергию. Особенно легко в этот момент переесть продукты, которые дают быстрое чувство насыщения и удовольствия.

«Без полноценных приемов пищи утром и днем уровень гормона голода грелина к вечеру достигает пика. Организм "бьет тревогу" и требует самую быструю энергию — углеводы и жиры», — рассказала Ромашина.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Но физиологический голод — только половина проблемы. В течение дня человек может постоянно контролировать, что и сколько он ест, отказывать себе в привычных продуктах и одновременно накапливать усталость и стресс. К вечеру ресурсов на очередное «нельзя» становится значительно меньше. А затем к голоду присоединяются эмоции. Для многих вечер — единственное время за весь день, которое принадлежит только им. После работы, домашних дел и других обязанностей хочется наконец расслабиться, и еда оказывается самым простым способом получить быстрое удовольствие.

«Еда начинает выполнять не пищевую функцию: она заменяет отдых, спасает от скуки, тревоги, одиночества или становится легальной наградой за тяжелый день», — отметила психолог.

По словам специалиста, одна из распространенных ошибок — пытаться еще сильнее ограничивать себя после такого вечера. Человек решает, что на следующий день будет есть меньше, пропускает завтрак или делает максимально легкий обед, чтобы «компенсировать» съеденное. В результате цикл повторяется.

«Попытка "сэкономить" калории днем или заменить полноценную еду перекусами на бегу гарантирует переедание после возвращения домой», — считает Ромашина.

Фото: [istockphoto.com/Liudmila Chernetska]

Чтобы разорвать эту цепочку, специалист рекомендует не усиливать ограничения, а, наоборот, возвращать полноценное питание в первую половину дня. Завтрак не обязательно должен быть огромным, но важно не оставлять организм практически без еды до вечера и постепенно выстроить нормальный режим завтрака и обеда.

«Чтобы разорвать этот цикл, важно легализовать еду в первой половине дня. Постепенное возвращение сытных завтраков и обедов снижает тревогу, стабилизирует гормональный фон и избавляет от необходимости заедать по вечерам», — заключила психолог.

Не менее важно, по словам специалиста, найти способы отдыхать, которые не связаны исключительно с едой. Если каждый тяжелый день заканчивается одним и тем же сценарием «наконец-то можно поесть», проблема может быть не только в рационе, но и в хронической усталости, тревоге или нехватке других способов получать удовольствие и восстанавливаться.

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