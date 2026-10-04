Сладкая ловушка: кому не следует злоупотреблять хурмой?
Роскачество: хурму полезно есть с кожицей, но осторожно при диабете
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Максим Цыбуляк]
Хурму рекомендуется употреблять вместе с кожицей — это позволяет получить максимум полезных веществ. Однако при диабете потребление плода стоит ограничить. Об этом NEWS.ru сообщили в Роскачестве.
В ведомстве пояснили, что для получения максимальной пользы хурму лучше есть с кожицей. Именно в ней сосредоточена большая часть клетчатки и ценных компонентов.
При этом подчеркивалось, что людям с повышенным уровнем сахара в крови или подтвержденным диабетом употреблять хурму следует с осторожностью. Плод содержит около 25% сахарозы, поэтому есть его можно только в очень небольших количествах. Также свести к минимуму употребление хурмы нужно людям с заболеваниями поджелудочной железы.
Ранее диетолог Дианова сообщила, что хурма — нишевый фрукт с мощным набором витаминов.