Вода перед едой и острый перец: кардиолог назвала привычки для здоровья кишечника и сердца

Кардиолог и эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина в беседе с «Лентой.ру» перечислила изменения в рационе, которые помогают одновременно поддержать кишечник и сердечно-сосудистую систему. Врач подчеркнула, что состояние кишечной микробиоты напрямую связано со здоровьем сердца и сосудов.

По словам Белюшиной, в кишечнике обитают триллионы микроорганизмов, управляющих иммунитетом, влияющих на уровень серотонина, тревожность и настроение, а также отвечающих за энергию и обмен веществ. Дисбаланс микробиоты вызывает хроническое вялотекущее воспаление и в итоге способствует развитию атеросклероза.

Первая рекомендация кардиолога — пить воду перед едой. Стакан воды за 15-20 минут до приема пищи снижает аппетит, помогает избежать переедания и лишнего веса. Вторая привычка — есть медленно, поскольку это повышает чувство сытости к концу трапезы. Белюшина отметила, что добавление острого перца чили замедляет скорость еды и уменьшает объем потребляемой пищи без ухудшения вкуса. Это эффективный способ контроля пищевого поведения без изменения текстуры блюд.

Также врач рекомендовала сократить потребление алкоголя, так как эта привычка часто сопровождается перееданием, особенно в социальных ситуациях. Среди других советов — избегать калорийных соусов и выбирать нежирные животные белки. По словам Белюшиной, комплексный подход к питанию позволяет улучшить работу кишечника и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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